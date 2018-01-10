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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Şurası'nda bir konuşma gerçekleştiriyor.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Şurası'nda bir konuşma gerçekleştiriyor.

Konuşmasından satır başları:

Bizim medeniyetimiz adalet üzerine kurulmuştur. Devleti yönetenlerin birinci görevi adaleti sağlamaktır. Batı ülkelerindeki demokrasi ve özgürlük anlayışlarına baktığımızda hepsinin adalet arayışı temelli geliştiğini görürüz. Geçmişimizde de adaletli davranan devlet adamlarının hayırla yad edildiğini görürüz.

Osmanlı ile ilgili başımızı öne eğecek bir kusur yoksa devletin adaletle yönetilmiş olmasıdır. Hukuk başka kanun başka adalet başkadır. Adaletin tesisine hizmet etmeyen hukuk ve kanun hükümsüzdür. Kağıt üzerinde kalan kanunların ne anlama geldiğini en iyi hukukçular bilir. Ülkemizde kağıt üzerinde hukuk dönemi yaşanmıştır.

Geciken adalet adalet değildir. Onun için bu konuyu önceliklerimizin başına aldık. Ne zaman adalete sıkı sıkıya sarılmışsak güçlendiğimizi ve huzurlu bir toplum haline geldiğimizi görüyoruz. Ne zaman adalet yolundan ayrılmışsak zayıflamış ve ezilmişiz. Yeni bir siyasi hareket kurmak istediğimizde seçtiğimiz mefrumların en başında adalet geliyordu. Milletimizin adalet ve kalkınmaya hasretini gördüğümüz için partimizin adını bu şekilde belirledik.

Hükümete gelir gelmez ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükselteceğiz dedik. Adalet ile zulüm arasındaki ince çizginin adaletin tesisini zorlaştıran bir husus olduğunu da biliyoruz. Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. UYAP gibi çok önemli teknolojiyi, bu da bir özeleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Bu ağ orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar. Oradan en büyük zulmü icra ettiler.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 13:14
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Adalet Şurası
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