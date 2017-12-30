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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinop'ta halka sesleniyor...

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinop'ta halka sesleniyor...

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 17:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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