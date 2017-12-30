Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinop'ta halka sesleniyor...
30 Aralık 2017 Cumartesi 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinop'ta halka sesleniyor...
Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 17:04
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