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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

03 Kasım 2017 Cuma 15:33
Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 15:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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