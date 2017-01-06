Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da STK'larla buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Eklenme: 06 Ocak 2017, 20:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da STK'larla buluşmasında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"600 trilyon liralık açılış gerçekleştirdik. 58 eseri Şanlıurfa'ya kazandırdık.

Siz burada teröre ve teröristlere prim vermediniz. Tüm tehditlere rağmen dik durdunuz.

Bu milleti yıkabilecek hiçbir fani güç yoktur.

Biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla değil şehitlerin mübarek kanlarıyla büyüklerimizin dualarıyla kurduk.

Dünyanın 32 ülkesinde bizim şehitlerimiz var. Ta oralara kadar gitmişiz.

Son 6 yıldır Şanlıurfa, zulümden kaçan Suriyeli muhacirlere sahip çıktı."

Ben böyle vefakar bir ülkenin evladı olduğum için daima şeref duyuyor, Rabbime hamd ediyorum.

Bir Amerikalı general "DEAŞ'ı biz kurduk" diyor. Ben söylemiyorum, Amerikalı general diyor.

Kimse güçlenen Türkiye'yi hazmedemiyor. İsteseler istemeseler biz bu işi başaracağız."

 
EtiketlerTürkiyeSuriyeAmerikaRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıŞanlıurfaTayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanRecep Tayyip
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