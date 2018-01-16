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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını kesip onu dinledi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşurken bir anda şiir okumaya başlayan çocuk büyük ilgi gördü.

16 Ocak 2018 Salı 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını kesip onu dinledi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşurken ayağa kalkıp şiir okuyan çocuk alkışlarla karşılandı. Mehmet Akif Ersoy'un Zülümü Alkışlayamam şiirini okuyan çocuğun şiirinin alkışlarla bölünmesine müdahale eden Erdoğan, şiir okumasını bitiren çocuk için "Geleceğin siyasetçileri yetişiyor" dedi.Erdoğan  da sözünü kesip şiiri dinledi, çocuk salonda dakikalarca alkışlandı. Erdoğan konuşmasının sonunda çocukğu kürsüye çıkarıp bir süre sohbet etti.

İŞTE O ŞİİR

Zulmü Alkışlayamam
Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdadıma saldırdımı,hatta boğarım! ...
-Boğamazsın ki!
-Hiçolmazsa yanımdan kovarım.
Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördümmü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırmada geç git, diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
İrticanın şu sizin lehçede ma'nası bu mu?
Mehmet Akif Ersoy

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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