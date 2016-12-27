Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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