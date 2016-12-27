Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Dışişleri Bakanını kabul etti

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Diyanet İşleri Başkanı tüm imamlara önemli çağrıda bulundu...

Diyanet İşleri Başkanı sayın Mehmet Görmez, tüm imamlara görevlerinin sadece namaz kıldırmak olmadığını ve bu kutsal görevin şuurlu bir şekilde yerine getirilmesinin gerekliliğini öyle bir anlattı ki...