Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanını kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ü kabul etti.

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