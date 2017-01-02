Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Eklenme: 02 Ocak 2017, 14:35
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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