Cumhurbaşkanı Erdoğan: KİT'lerdeki taşeron kadroya alınabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partili milletvekilleri ile yapılan toplantıda taşeron düzenlemesinin gündeme geldiği öğrenildi. Söz alan milletvekillerinin bir bölümü KİT'lerde çalışan personelin kapsam dışında tutulmasından dolayı seçmenlerden şikayet geldiğini belirtince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna çözüm olarak KİT'lerde çalışan taşeron işçilerinin her birinin kendi bulunduğu KİT'te kadroya alınabileceğini söylediği iddia edildi.

43 MİLLETVEKİLİ İLE BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda başlattığı milletvekili buluşmalarına dün 14 ilden 43 milletvekili ile devam etti. 2 saat 20 dakika süren toplantıda 13 milletvekili söz alarak hem kendi illeriyle ilgili ve hem de ittifak görüşmeleri başta olmak üzere genel siyasetle ilgili düşüncelerini paylaştı.

KİT'TEKİ TAŞERONLAR

Edinilen bilgelere göre toplantıda taşeron düzenlemesi de gündeme geldi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, söz alan milletvekillerinin bir bölümü KİT'lerde çalışan personelin kapsam dışında tutulmasından dolayı seçmenlerden şikayet geldiğini belirtince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna çözüm olarak KİT'lerde çalışan taşeron işçilerinin her birinin kendi bulunduğu KİT'te kadroya alınabileceğini söylediği belirtildi.