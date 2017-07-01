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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseyi inandıramazsınız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerine karşı yapmayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü teröristleri savunmak için başlatıyorsanız kimseyi amacınızın adalet olduğuna inandıramazsınız" dedi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseyi inandıramazsınız!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"CHP'nin temsil ettiği çizgi artık siyaseten muhalif olma, siyaseten farklı duruş sergileme, siyaseten farklı söylemde bulunma boyutunu aşmıştır." diyen Erdoğan, "Terör örgütleriyle ve onları özellikle ülkemizin üzerine kışkırtan güçlerle birlikte hareket etme noktasına geldiğini görmek durumundayız. Terör örgütlerine karşı yapmayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü, teröristleri ve onlara destek verenleri savunmak için başlatıyorsanız kimseyi amacınızın adalet olduğuna inandıramazsınız." diye konuştu.

"Millete karşı siyaset yapmaya başladılar"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçmişlerindeki millete rağmen siyaset yapma anlayışları sebebiyle demokrasi sicilleri zaten bozuk olanlar şimdi işi bir adım daha ileriye götürüp millete karşı siyaset yapmaya başlamışlardır. Aklı başında olan herkesin rahatlıkla görebildiği bu durum, Suriye'de, Irak'ta, Körfez'de, Avrupa'da ülkemize karşı kurulan tuzakların bir parçasıdır. Güya 'adalet' diyen ama adaleti sağlamakla görevli ilk derece mahkemelerinden Anayasa Mahkemesine kadar tüm kurumlara saldıran bir zihniyetin derdi asla adalet, hukuk olamaz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:39
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