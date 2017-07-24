Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizini bitirmek üzere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'teki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 11.10'da Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizini bitirmek üzere

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'nden, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah uğurladı.

Uğurlamada, Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Başbakan 1. Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Hamad el Sabah, Kuveytli yetkililer ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Kuveyt'ten ayrıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:43
  1. Erdoğan
  2. Kuveyt
  3. Dış Politika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
    1. Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
    2. Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!
    3. Mayısta motorin ve benzin satışları..
    4. Memur zammında flaş gelişme!
    5. Rüşvet operasyonu! Onlarca trafik..
    6. Revizyon sonrası ilk! Sözcü belli olacak
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizini..
    8. Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi
    9. İki Türk devinden flaş hamle! Yerli..
    10. Harun Kolçak uyuşturucu mu kullanıyordu?
    11. Bahçeli yine şaşırttı!
    12. Halkbank'ın üst düzey yönetiminde..
    13. Üzerlerine koşan kalabalığı görünce..
    14. Erdoğan'dan partiye talimat: Tepeden..
    15. FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada..
    16. 'Belgeler ve Resimlerle Ayasofya..
    17. Turkcell ve ASELSAN'dan yerli antende..
    18. Canan Karatay uyardı: Hiç kimse..
    19. Alman otomobil devleri için şok iddia!
    20. PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve..
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı
    Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı