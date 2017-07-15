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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a böyle geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geçti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a böyle geldi

Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a giderken F-16 uçakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının kanat hizasına gelerek selamladı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Özel uçakla saat 16.25'de İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havalimanına gelmeden önce, bir polis helikopteri devamlı olarak havalimanı çevresinde uçtu. Bu arada bir süre önce duvarla çevrilen Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nin protokol alanına da koruma polislerinin dışında hiç kimse alınmadı. Uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan helikoptere, iki askeri helikopter öncülük etti. Erdoğan'ı taşıyan helikopter, saat 16.45'de Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.

Atatürk Havalimanı'ndan helikopter ile ayrılan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir süre uçarak akşam yapılacak etkinlik öncesi son hazırlıkları inceledi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:53
  1. 15 Temmuz
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. F-16
  • bilalbilal1 sa önce
    İşte budur ya..tayyip gibi devlet başkanının bu şekilde korunması lazım
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