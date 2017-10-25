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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi kabul etti.

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile diğer yetkililer katılıyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 14:11
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  3. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi
  4. Anadolu Ajansı
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