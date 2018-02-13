Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Afrin siyasete alet edilmesin' açıklamasını yapan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a sert tepki gösterdi.

13 Şubat 2018 Salı 13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Afrin siyasete alet edilmesin' açıklamasını yapan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a sert tepki göstererek, ''Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi?" dedi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 13:04
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. llker başbuğ

YORUM YAZ

  • katalankatalan1 sa önce
    başbuğ un açıklamasında eleştirilecek ne var ki siyasete alet edilmesin diye uyarıyor.. zamanında da uyardılar dinlenmedi.. en ufak bir uyarıyı bile kabullenmeme durumu niye.. bence gayet güzel bir analiz yapmış..zamanında şehitler üzerinden siyaset yapma diye mhp ye kızıyordu nasıl iş anlamadım başbuğ isim veya işaret ima da da bulunmadan genel olarak dedi bir de...
  • ibrahim aydemiribrahim aydemir1 sa önce
    Bu aglama duvarundaki yahudi bozmasi degilmi? Ulan sus artik bikti bu millet senin gibi gavur usaklarindan. Ya sus ya defol git fitneci basi.
  • PolatPolat1 sa önce
    Afrin harekatını uzatmak bizim yararımıza değil. Bir an önce girip, temizlemek lazım. Pamukoğlu gibi bir generalimiz yok mu. Girsin, temizlesin, siyasiler her gün konuşmasın.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Sayin basbu senin afrin hakkinda konusman yersiz ulkenin sahibi var birilerini incitmen sana yakismazkendine pay cikarma
  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Bu yavdi pici silin gitsin!!! Gavur Pic
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Duvar kaçkını gizli yahudi, önce bastırdığı karakolların hesabını versin. Savaş gemisinden milleti nasıl tehtit ettiğini hiç unutmadık unutmayacağız!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
  1. 'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
  2. "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine..
  3. Tedavi edilmezse kemiği eritiyor!
  4. İsrail'den bir alçaklık daha... Resmen..
  5. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Şenocak'ı..
  6. Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran..
  7. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
  8. Annesi emzirirken nefessiz kalan..
  9. Rusya'dan küstah PYD açıklaması
  10. Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ilk..
  11. Zeytin depolarından cesetlere kadar..
  12. Terörist cesetleri 10'ar 10'ar..
  13. Alparslan Kuytul'a 'F' tipi cezaevi
  14. Flaş gelişme! Tüm oyuncular serbest..
  15. Enis Berberoğlu davasında karar..
  16. Bakan'dan müjde! İmzalar atıldı
  17. Yıldırım'dan ABD'ye bir rest daha: O..
  18. Yine ne tezgahlıyorsunuz?
  19. Şenocak'tan Altaylı'ya 'Maskara'
  20. Cengiz Ünder'in menajeri resmen..
Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti
Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti