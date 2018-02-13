Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Afrin siyasete alet edilmesin' açıklamasını yapan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a sert tepki göstererek, ''Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi?" dedi.