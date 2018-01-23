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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yarın görüşecek

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı ile görüşeceğini açıkladı.

23 Ocak 2018 Salı 19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yarın görüşecek

Paris’te yapılan “Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hassasiyetimizi bir kez daha aktardık. Cumhurbaşkanımız yarın ABD Başkanı ile görüşecek" dedi.

ZEYTİN DALI HAREKATI SONRASI İLK TEMAS

Yarın gerçekleşecek görüşme ayrı bir önem arz ediyor. Öyle ki TSK, geçtiğimiz Cumartesi günü Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'i ABD'nin destek verdiği terör örgütü YPG'den temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen operasyona başlamıştı.

"O BANA DÖNMEDEN BEN ONA DÖNMEM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Trump için "Ben henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Daha önce konuştuk. O bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem" ifadelerini kullanmıştı.

2 AY SONRA İLK GÖRÜŞME

Öte yandan ikili arasındaki son telefon görüşmesi tam 2 ay önce 24 Kasım 2017'de gerçekleşmişti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 19:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Güney DoğuluGüney Doğulu33 dk önce
    D.T. konuşmasını bilmiyorki,Reis i Cumhurumuza telefon etsin. Başka sahtekarlar onun yerine koşacaktır mukakkak.
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