Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde flaş karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede, ilki Soçi kentinde yapılan Türkiye, Rusya ve İran arasındaki zirvesinin Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

Erdoğan ve Putin'in, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturulmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulunuldu.

Doğu Guta'daki insani duruma değinen iki lider, Suriye meselesinde iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit etti.