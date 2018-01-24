Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri'nden kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından elzem hale gelen harekatın, Suriye'nin siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne, bölgenin huzur ve selametine önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çekti.

KATAR EMİRİ: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Zeytin Dalı Harekatı'nda insani boyuta da önem verildiğine işaret eden Erdoğan, yöredeki sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim de Katarlılar olarak terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında yer aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, görüşmede, ikili ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit etti.