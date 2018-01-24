Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri'nden kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

24 Ocak 2018 Çarşamba 23:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri'nden kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından elzem hale gelen harekatın, Suriye'nin siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne, bölgenin huzur ve selametine önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çekti.

KATAR EMİRİ: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Zeytin Dalı Harekatı'nda insani boyuta da önem verildiğine işaret eden Erdoğan, yöredeki sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim de Katarlılar olarak terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında yer aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, görüşmede, ikili ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit etti.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 23:42
  1. Katar Emiri Şeyh Temim
  2. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ile Katar Emiri'nden kritik görüşme
    1. Erdoğan ile Katar Emiri'nden kritik..
    2. "Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin..
    3. Evlilere neden "karı-koca" denir?
    4. Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması:..
    5. Erdoğan'dan Trump'a uyarı: Son verin!
    6. Göz renginize göre nasıl bir insansınız?
    7. Fransız kanalı: Türk askerinin morali..
    8. Bu işyerinde fiyatlar adamına göre!
    9. Alman sözcü 'havaalanında Türklere..
    10. Hollandalı Türklerden Mehmetçiğe destek
    11. Doğu Perinçek'ten Afrin ile ilgili..
    12. Darbeci şoke eden savunma: Bizi..
    13. BBC muhabiri paylaştı: Türk askeri..
    14. Afrin'e tank ve askerî personel..
    15. Konyaspor'dan Demba Ba bombası!
    16. Yeşilçam temalı 'Jönler' isimli sergi..
    17. Bu yarışmanın kazananı olmadı
    18. Kazakistan'da bulunan FETÖ davası..
    19. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı..
    20. İzmir'de tüm vapur seferleri iptal..
    PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
    PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    ''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
    ''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!