Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi zirvesinde önemli karar

Bir süredir sınır bölgesine yapılması düşünülen ‘barajlar’ konusu masada görüşülen unsurlardan biri oldu. Biri Irak’a, ikisi Hakkari’de sınır bölgesine kurulacak 3 baraj, Erdoğan’ın İbadi’yi kabulü sırasında gündeme geldi.

Görüşmede barajların yapım sürecinin hızlandırılması kararı alındı. Heyetler arası temasta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da hazır bulundu. Terör örgütünün sınırda geçiş güzergahını kapatacağı belirtilen barajlar için Türkiye bir süredir etüd çalışması yürütüyordu. Barajların isimleri ‘Küçük Zap’, ‘Hacıbey’ ve ‘Karadağ’ olacak.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ İHTİYACINDA KULLANILACAK

Küçük Zap Barajı’nın tamamı Irak’ta yapılacak. Türkiye, baraj yapımına destek verecek. Baraj tamamlandığında tarım alanlarını sulamada kullanılacak. Hacıbey ve Karadağ barajları ise Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sınıra sıfır noktada inşa edilecek. Yapılacak barajlar Türkiye’nin enerji ihtiyacında kullanılacak. Söz konusu projelere ilişkin ilk etüd raporları 2015 yılında Devlet Su İşleri tarafından hazırlanarak Irak tarafına iletilmişti.

BARAJLARIN İNŞASINA ÇOK YAKINDA BAŞLANACAK

Barajların yapılacağı Zap Suyu Irak’a aktığı için Türkiye, sınıra yapılacak tesisler için Bağdat’ı da bilgilendiriyor. İki ülke bir süre önce ‘Türk-Irak Teknik Heyeti’ oluşturmuş, hatta ekibin eğitimi için bu yıl 13-17 Mart tarihlerinde İstanbul’da bir program düzenlenmişti. Ankara’daki temasları sırasında İbadi, sözkonusu projelerden memnuniyet duyacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifiyle hızlandırılan proje kapsamında barajların inşasına çok yakında başlanacak.

Kaynak: Yeni Şafak