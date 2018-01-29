Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu 3 saat görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu Beştepe'de kabul etti.29 Ocak 2018 Pazartesi 13:49
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu Beştepe’de kabul etti. Görüşme geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşti ve üç saat sürdü.
AFRİN ve 2019 SEÇİMLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu’nun görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye’deki gelişmeleri, Afrin Harekâtını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri öğrenildi.
TEK YÜREK YOLA DEVAM
Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüşmeyi değerlendiren kaynaklar, bu görüşme ile çeşitli spekülasyonların önüne geçileceğini, AK Parti’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yürek halinde yoluna devam edeceğini ifade ettiler.