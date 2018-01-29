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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu 3 saat görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu Beştepe'de kabul etti.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu 3 saat görüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu Beştepe’de kabul etti. Görüşme geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşti ve üç saat sürdü.

AFRİN ve 2019 SEÇİMLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu’nun görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye’deki gelişmeleri, Afrin Harekâtını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri öğrenildi.

TEK YÜREK YOLA DEVAM

Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüşmeyi değerlendiren kaynaklar, bu görüşme ile çeşitli spekülasyonların önüne geçileceğini, AK Parti’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yürek halinde yoluna devam edeceğini ifade ettiler.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:49
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ahmet Davutoğlu
  • Yunus16Yunus1626 dk önce
    HAYIRDIR İNŞAALLAH ? BU ADAM Fetö nün üzerine gitmede başarılı olamadı diye görevden alındı! Yerine BİNALİ BEY geldi. ( KORKUDAN SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİ BİR GECEDE TAŞImıştı! fetö cü generallerin oyununa gelip RUS uçağını biz düşürdük dedi ) bunlardan DAVA ADAMI OLMAZ . AGÜL E ÇOK YAKIN .
  • ÇATLAYACAK PATLAYACAKÇATLAYACAK PATLAYACAK32 dk önce
    NE OLDU DAVUTOĞLU DÜŞMANLARI ÖZELLİKLE DE HANIMFENDİ ÇATLAYACAK
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