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Erdoğan "Sultan Abdülhamid'i Anlamak" programında konuştu: İlber Ortaylı'nın ifadesi ile...

"Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlber Ortaylı hocamızın ifadesi ile dünyanın son evrensel imparatoru olarak kendi damgasını vuran Sultan Abdülhamit ülkemizde yıllarca görmezden gelinmiş ve karalanmaya çalışılmıştır.” dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 20:27
Erdoğan "Sultan Abdülhamid'i Anlamak" programında konuştu: İlber Ortaylı'nın ifadesi ile...

"Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İlber Ortaylı hocamızın ifadesi ile dünyanın son evrensel imparatoru olarak kendi damgasını vuran Sultan Abdülhamit ülkemizde yıllarca görmezden gelinmiş ve karalanmaya çalışılmıştır. Bu ülkenin çoğu aydının gözünde kendisi sözüm ona 33 yıllık istibdat rejiminin başıdır. Sultanın hakkını teslim edecek bir kaç tespit bile sizi bu insanların gözünde Cumhuriyet düşmanı yapabilir. Sultana yönelik bu bağnaz bakış açısının marjinal bir kesimde devam ettiğini görüyoruz.” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Her biri kendi alanlarının zirvesi olan hocalarımız konuşmaları ile ufkumuzu açtılar. Diplomasiden, Kudüs meselesine, Sultan'ın kişisel özelliklerinden sürgün yıllarına kadar Sultan Abdülhamit'e ışık tuttular.

SULTAN ABDÜLHAMİD YILLARCA KARALANMAYA ÇALIŞILDI

İlber Ortaylı hocamızın ifadesi ile dünyanın son evrensel imparatoru olarak kendi damgasını vuran Sultan Abdülhamit ülkemizde yıllarca görmezden gelinmiş ve karalanmaya çalışılmıştır. Bu ülkenin çoğu aydının gözünde kendisi sözüm ona 33 yıllık istibdat rejiminin başıdır. Sultanın hakkını teslim edecek bir kaç tespit bile sizi bu insanların gözünde Cumhuriyet düşmanı yapabilir. Sultana yönelik bu bağnaz bakış açısının marjinal bir kesimde devam ettiğini görüyoruz. Birileri inatla bizi köklerimizden ayırmaya gayret ediyor.

YAPILABİLECEK EN BÜYÜK İHANET BU

Birileri inatla bizi köklerimizden ayırmaya gayret ediyor. Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923'ten itibaren başlatmaya çalışıyor. Tarih bir millerin sadece mazisi değil istikbalinin de pusulasıdır. Biz birileri gibi tarihimize yüz çevirenlerden olamayız. Tarihe seçici bakmak, kişinin kendine ve milletine yapabileceği en büyük ihanettir.

OSMANLI'NIN CUMHURİYET İLE BARIŞMASIDIR ABDÜLHAMİD

Osmanlı'nın Cumhuriyet ile barışmasıdır Abdülhamid. Aleyhindeki onca kampanyaya rağmen Abdülhamid Han milletimizin yüce hafızasında Ulu Hakan olarak kalmıştır. Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han'ı rahmetle yad ediyorum. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz ve bu tarih, her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamdolsun ki böyle bir tarihe sahibiz"

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 20:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Sultan 2. Abdülhamid Han
  3. İlber Ortaylı

YORUM YAZ

  • OsmanOsman1 sa önce
    Abdülhamittepe tirnaga silah Kürt Hamidiye alaylarina kurar binlerce Silahsiz Türkmenin kürtler tarafindan öldürülmesine ve kürtlesnesine sebeb olmustur Hamidiye alaylari adi Hain PKK ve Pydbunlarin torunlari yasasin Türkiye cumhuriyet
  • Kutatgu Kutatgu 1 sa önce
    düşürdün milletin en kahraman evladını ye’se, ne mel’unsun ki rahmetler okuttun ruh-i iblis’e.” Mehmet Akifin kendisi için yazdığı mısralar...
  • SekarSekar2 sa önce
    İlber oltayli TOPKAPI SARAY'INI ingilizler yikip yerine satanist pagan sarayi yapsin diye müzelik vasfi degeri yok diyen calisan bir varlik laflarinin bizim icin anlami yok eyy erdogan.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz2 sa önce
    Osmanli padisahi abdul hamit hanin 100. Olum yildonumu ruhu sadolsun allahim sayin cumhurbaskanimizdan razi olsun o guzel veciz konusmasindan dolayi sukranlarimi sunuyorum
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