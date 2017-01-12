Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 34. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Şayet Cumhurbaşkanı oldum diye bu mücadeleden vazgeçmemi bekleyenler varsa kusura bakmasınlar. Onları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğim. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde en önde olmayı sürdüreceğiz. Ne diyor şair? Şu yeryüzü er meydanı, gönül sevmez her meydanı, yüreksize yorgan döşek, koçyiğide ver meydanı...Rabbim ömür milletim destek verdikçe büyük, güçlü, Yeni Türkiye yolunda ter dökmeye, çalışmaya, gerekirse bedel ödemeye devam edeceğim."