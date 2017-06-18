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Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

18 Haziran 2017 Pazar 20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğleden sonra çıkarak Çalışkan'ı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çağlayan'daki özel Hastaneye gitti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlardan Çalışkan'ın durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Bağcılar’daki Medipol Hastanesi’ne bir ziyaret gerçekleşti. Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların "Yanınızdayız. Mücadeleyi bırakmayın. Allah bizden alsın size versin" dediği görüldü.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 20:11
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. hastane
  • avareavare17 sa önce
    1000 e yakın asker zehirlenmil onlara geçmiş olsuna gitmeyin sakın sayın CB
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