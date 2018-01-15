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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an başlayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e operasyonuna ilişkin, "Harekat her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir. Değil 30 bin, tek bir terörist kalmayana kadar bu operasyonlar devam edecek" dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an başlayabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki fabrika açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılacak tesisle dünya soda ihtiyacının 10'da birinin Türkiye tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Erdoğan açılan fabrikayla 2 bin 200 kişiye istihdam imkanının doğacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı, "Darbe girişiminin hedeflerinden biri de Türkiye ekonomisiydi. Türk milleti ekonomik saldırı karşısında da dimdik duruş sergiledi. Geçtiğimiz yıl büyüme oranıyla şaha kalktığımızı belirttik Turizmde 30 milyona yaklaşan turist ve 25 milyar dolara yaklaşan gelirle kayıplarımızı telafi ediyoruz. 23,5 milyar dolar IMF borcu ile ülkeyi teslim aldık. 2013'te borcumuzu sıfırladık, IMF bizden borç ister hale geldi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Biz Türkiye'yiz sıradan bir çadır devleti değiliz. Şimdi bazıları Suriye'de sınırda tehdit sallıyor. Topunuz gelin ne olursanız olun tepenize bineceğiz bunun başka çaresi yok" dedi.

"HEREKAT HER AN BAŞLAYABİLİR"

Erdoğan, Afrin'e operasyon hazırlığına ilişkin, "Harekat her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir. Değil 30 bin tek bir terörist kalmayana kadar bu operasyonlar devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılacak tesisle dünya soda ihtiyacının 10'da birinin Türkiye tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Erdoğan açılan fabrikayla 2 bin 200 kişiye istihdam imkanının doğacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Darbe girişiminin hedeflerinden biri de Türkiye ekonomisiydi. Türk milleti ekonomik saldırı karşısında da dimdik duruş sergiledi. Geçtiğimiz yıl büyüme oranıyla şaha kalktığımızı belirttik Turizmde 30 milyona yaklaşan turist ve 25 milyar dolara yaklaşan gelirle kayıplarımızı telafi ediyoruz. 23,5 milyar dolar IMF borcu ile ülkeyi teslim aldık. 2013'te borcumuzu sıfırladık, IMF bizden borç ister hale geldi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Genç nesil en önemli zenginliktir" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı, "Madencilikle ilgili teknolojilere büyük önem veriyoruz. Bor gibi trona gibi dünya ölçeğinde söz sahibi olduğumuz madenleri ne kadar işlersek o kadar etkinliğimiz artacaktır" ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti29 dk önce
    Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Muhammeden Resul Allah.Nokta
  • haydarhaydar47 dk önce
    Ebeveynleri bunu yapmak için kaç gece uğraşmış merak ediyorum, sürekli bir gece diyip duruyor...
  • Deli dumrulDeli dumrul55 dk önce
    Heyecan yaptırıyor. Hafta sonu vursaydınız bari borsa düşmezdi.
  • Bu vatan size yâr olmazBu vatan size yâr olmaz59 dk önce
    Gazamız mübarek olsun
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