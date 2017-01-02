Cumhurbaşkanı Erdoğan Gülşah Yazıcı'yı Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin portre resmini çizen engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Eklenme: 02 Ocak 2017, 15:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin portre resmini çizen engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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