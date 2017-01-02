Cumhurbaşkanı Erdoğan Gülşah Yazıcı'yı Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin portre resmini çizen engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gülşah Yazıcı'yı Külliye'de kabul etti
Eklenme: 02 Ocak 2017, 15:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin portre resmini çizen engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

 
EtiketlerRecep Tayyip Erdoğangülşah yağmur yazıcı
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