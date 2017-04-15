Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geç bunları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Kartal ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bazı Avrupa ülkeleri, alenen kampanya yürütüyor. Size ne? Parlamentosunun önünde Erdoğan'ın resmi, şakağına silah dayanmış, 'Erdoğan'ı öldürün' diyor.

Niye? Çünkü tek millete karşılar. 'Erdoğan çok sert' Evet, biz kime sert, kime yumuşak davranacağımızı çok iyi biliriz."

Onların derdi, yeni sistemle Türkiye'nin daha da güçlenecek olmasıdır. 54 yıldır bizi kapıda bekletiyorlar.

Şimdi hasta adam Avrupa. Ekonomisi küçülüyor, borcu artıyor.

Kılıçdaroğlu geliyor, tanklara bir selam. Adamları, tanklardaki adamlarla görüşüyorlar. Işıldaklı arabalarıyla gidiyorlar. Kaç gündür söylüyorum, niye cevap vermiyorsun Kılıçdaroğlu?

'Eyalet sistemi' tartışması

Şimdi yeni bir şey uydurmuşlar. 'Eyalet sistemi' diyorlar. Geç bunları, geç. Tayyip Erdoğan'ın ağzından böyle bir şey duydun mu? 14 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz, böyle bir şey duydun mu?

(Yeni Şafak)