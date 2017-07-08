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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de 10 ülkenin liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesinde ABD, Rusya, Almanya, Japonya, İtalya, Meksika, Norveç, Gine, Arjantin ve İngiltere'nin devlet başkanları ve başbakanlarıyla temaslarda bulundu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de 10 ülkenin liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün süren "G20 Liderler Zirvesi"nde 10 ülkenin lideriyle ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, "G20 Liderler Zirvesi"ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak zirvenin dönem başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Zirve kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe buluşan Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Norveç Başbakanı Erna Solberg, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.

Öte yandan, Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom ile de ayrı ayrı görüştü.

Erdoğan, Trump ve Putin'le de ayrı ayrı görüştü

Zirvenin ilk gününde, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumuna katılan Erdoğan, burada ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Erdoğan, G20'nin ikinci gününde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Her iki liderin kısa birer açıklama yaptığı görüşmede, Erdoğan, "Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar koyduğunuz iradeye, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Putin de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin rolü sayesinde Suriye'deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, zirvenin son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında, 20 dakika süren ikili bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:48
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  10. Japonya
  11. Japon
  12. MİT
  13. Nihat Zeybekci
  14. Rusya
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  16. Birleşmiş Milletler
  17. BM
  18. Dünya Sağlık Örgütü
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  24. Norveç
  25. Recep Tayyip
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  29. Başmüzakereci
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