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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı.

05 Ocak 2018 Cuma 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Emmanuel Macron ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Elysee Sarayı’nda karşıladı.

İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız iş dünyası temsilcileriyle de görüşecek. İki liderin görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Bu görüşmeler sonrasında ise Cumhurbaşkan'ın Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 15:47
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  • SerenSeren1 sa önce
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