Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed bir teröristtir

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları:

Enerji, turizm alanlarında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bugün Tunus'un yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıları aramızda konuşma fırsatı bulduk. Türkiye olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Bakanlarımız muhattaplarıyla görüştüler ve görüşmeye devam edecekler.

Ekonomi bakanlarımıaz, ilgili yetkililerimiz çalışmaya devam edecekler. Tunus'un huzurunu, istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması, ülkemizin kalkınması demektir.

Özel sektörümüzü de, daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Buraya 150 kadar iş adamımızla birlikte geldik. Tunus'un terörle mücadelesine tam destek veriyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediğimiz dayanışma için, Tunus makamlarına, başta cumhurbaşkanı olmak üzere müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim.

Kudüs konusunda da birliğimizi ortaya çok açık ve net koyuyoruz. Bu dayanışmayı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini taşıma kararı hakkındaki yanlışını oylamada görmüş olduk. Oy veren 9 ülkenin 8 tanesi Tunus'un ilçesi gibidir.

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. İslam aleminin ortak sesi olarak toplanan İslam İş Birliği tolantısında da aynı vurgu yapılmıştır. Filistin'e ve barış gücüne desteğimizi sürdüreceğiz.

Şu anda Libya'da büyükelçiliğimizi açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Sibsi'yi yakın zamanda ülkemizde ağırlamak istediğimizi belirttim.

BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar bir A planı. Bu 5 daimi üye arasında Müslüman ülke var mı? 2. Dünya Savaşı sırasında oluşturulan konsey arasında biz ya da Tunus neden olmasın? Reforme edilmesi gerekmektedir. Acaba Amerika, Fransa, Rusya ne der diye bakıyoruz. Sesimizi hep birlikte çıkartalım, bu bizim hakkımız, hakkımız olanı alalım.

"FİLİSTİN'İN TÜM DÜNYADA TANINMASI KARARINI SÜRDÜRECEĞİZ"

B Planı BM Genel Kurulu'nda da hedefe ulaştık. ABD'nin olumsuz kararına karşı duruşu, tehditle bu işin olmayacağını gösterdi. Filistin'in tüm dünyada tanınması kararını sürdüreceğiz.

Aramızda bugün gerek Türkiye gerek Tunus Ekonomi Bakanı ve savunma bakanlarımız dar kapsamlı çalışma yapacaklar. Nerede sıkıntılar var bakacağız. Turizmde yapabileceğimiz çok önemli çalışmalar var. Bugün gelen 150 kadar yatırımcımız, Tunus yatırımcılarıyla ayrıca görüşecekler. 1 milyar 125 milyon dolar civarındaki ticaret hacmini nasıl yükseltebiliriz bakacağız. Teröre yönelik mücadele güvenlik güçlerimiz istihbarat ile ciddi paylaşımlar yapmalı.

"DOĞU KUDÜS BİZİM İÇİN BAKENTTİR"

Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması bizim ortak irademizdir. Burada fiili bir işgal var. Burada işgal olmasından dolayı tabelalarımızı asamıyoruz. Doğu Kudüs bizim için başkenttir, ilan etmiş bulunuyoruz. İsrail şu an kendisi çalıp, kendisi oynuyor. 10 tane ülkeyi yanınıza alıp yapamazsınız bunu zaten. Suriye'de Esed ile yürümek kesinlikle mümkün değildir. Vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl geleceği kucaklayacağız? Suriye halkı böyle birini başında görmek ister mi? Bu işi götürebilir diyemeyiz. Öldürülen 1 milyon Suriyeli'ye haksızlık yapmış oluruz, biz Türkiye olarak bunu tanıyamayız.