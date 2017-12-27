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Cumhurbaşkanı Erdoğan en-Nasır'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır'ı kabul etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 19:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan en-Nasır'ı kabul etti
Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 19:40
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