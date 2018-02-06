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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya devleri ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın önde gelen şirketlerinin CEO'ları ile bir araya geldi.

06 Şubat 2018 Salı 01:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya devleri ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki temasları kapsamında, Westin Excelsior Otel'de,  İtalya'nın önde gelen 19 şirketin CEO'su ve yöneticileriyle yemekte bir araya  geldi.

Yemeğe, Pirelli'nin CEO'su Marco Tronchetti Provera, Barilla'nın  CEO'su Paolo Barilla, Astaldi'nin CEO'su Paolo Astaldi ve İtalyan Sanayiciler  Konfederasyonu Başkanı Vincenzo Boccia'nın yanı sıra çok sayıda İtalyan iş adamı  katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemekte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa  Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Hava  Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen yemek, 1 saat 35 dakika sürdü.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 01:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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