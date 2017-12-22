Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 1'den hayli hayli büyüktür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’deki tarihi oylamayı değerlendirerek, “Bir kez daha hatırlatıyoruz dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den hayli hayli büyüktür“ dedi.

22 Aralık 2017 Cuma 11:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda BM’deki tarihi oylamayı değerlendirerek, “Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) harekete geçirek Kudüs konusunda tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin vetosu üzerine bu konuda bir karar alamadı. Biz dünya 5'ten büyüktür derken tam da bu durumu kastediyorduk. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz ki dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den hayli hayli büyüktür. 196 kez büyüktür.” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Suriye ve Irak'ta durum giderek kontrol altına alınıyor. ABD ile hassasiyetlerimize saygı gösterilmesi şartıyla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarız. 

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR, 1'DEN HAYLİ HAYLİ BÜYÜKTÜR"

Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) harekete geçirek Kudüs konusunda tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin vetosu üzerine bu konuda bir karar alamadı. Biz dünya 5'ten büyüktür derken tam da bu durumu kastediyorduk. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz ki dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den hayli hayli büyüktür. 196 kez büyüktür. 

TELEFONUN BAŞINA GEÇTİ, TEK TEK TEHDİT ETTİ

Çekimser davranan veya katılmayanların da yeri büyük ihtimalle 128'in yanıdır. Bizim son ana kadar tespitimiz 160 ile 190 arası kabul oyunun çıkacağı istikametiydi. Ama Beyaz Saray telefonun başına geçti, oradan tek tek tehdit etti. İnsanoğlunun hele hele devletlerin demokratik iradeleri ne zamandan beri paralarla satın alınmaya başlandı. Demokrasi iradelerin satın alındığı bir anlayış, bir sistem, bir rejim değildir.

TRUMP YANLIŞ ADIMDAN DÖNMELİ

Böyle yaklaşanlar varsa onlar da dersini almaya mahkumdur. Şahsım ve milletim adına bu ülkelere özellikle şükranlarımı sunuyorum. Böylece Amerika'nın attığı adımın hukuksuzluğu, meşru görülmediği BM tarafından da ortaya konulmuştur. Temenni ederim ki, ABD düşünür, demek ki bu ülkeler hiçbir zaman Kudüs'e gelmeyecek, yanlış adımdan geri dönmekte fayda var kararı, Trump yönetiminin doğru iradesidir. Zulümle abad olunmaz. 

SAYIN TRUMP BUNLARA NİÇİN SESSİZ KALIYORSUNUZ?

Aynı şekilde Cuneydi. 14-15 yaşındaki bu çocuğa eli silahlı her türlü teçhizatla beraber. İnsaf edin be. Bu terörün bir örneği değil mi? Sayın Trump niçin bunlara sessiz kalıyorsunuz. Bu bir mazlumdur, bu bir terörist değildir. Bu tavrı ortaya koyan İsrail askeri de burada teröristtir. Annesini kucağında bir yavru. Anne yavrusuna sarılıyor. Geliyor, dipçikle ona saldırıyor. Nerede kadın hakları savunucuları, neredesiniz, neden bağırmıyorsunuz? İşlerine gelmez... Çünkü bunlar nokta nokta tek millettir. 

SAHNEDE CHP'Lİ VEKİLİN SES KAYDINI AÇTI

CHP'nin grup başkanvekili bir şeyler söylemiş... Şöyle bir dinleyelim.. (CHP'li Engin Altay'ın, "Bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" sözleri) Adam şirketin söylüyor, secaat arz ederken. Benim milletim bu kadar güzellikler yapılırken onu kötüleyeni alkışlar mı? Bu millet o yüzden sizi iktidar yapmıyor. Akıllanın, akıllanın! İşte Türkiye'deki ana hıyanet, ana muhalefet bu. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu muhalefet sorunu...

CHP HIZLA FAŞİZME KAYIYOR

Ana muhalefetin başındaki zat önümüzdeki seçimde Türkiye'nin iki tercihten birini yapacağını söylüyor. Bunları da demokrasiden yana olanlar ile otoriter rejimden yana olanlar olarak ifade ediyor. Bir insan demokrasiye gerçekten inanıyorsa milletin tercihine saygı duyar. Bu tercih sizin istediğiniz gibi olduğunda adına demokrasi, başka türlü tezahür ettiğinde adına otoriterlik derseniz siz demokratik değil, faşist olursunuz. CHP hızla faşizme kayıyor. Cilası sosyal demokrat olan, ama altını kazıdığınızda en müptezelinden bir faşizm çıkanın diğer söylediklerini ciddiye almak mümkün değil. 

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:22
  1. Kudüs
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Birleşmiş Milletler
  4. ABD
  • hassanhassan1 gün önce
    Reis siz kimi kandıryorsun. İsraill eskiden berı arap topraklarını işgal etmiş birleşmiş milletler işgal topraklardan geri çekilmek için kararverdı israil halen çekilmemiş. 15 senedır sen türkiyeyı yönetyorsun israile karşı bu 15 senede ne gibi yaptırımler yaptın?Dahada sen yahudilerin şeref madalyasını aldın istaili natoya aldın ithalat ve ihracat halen devam ediyor. Siz safece sözde israil zalimdir teröristir diyorsunuz bıda olamaz olamaz. Ali beye hürmetler.
  • ZurnaZurna1 gün önce
    Zurunamı gitti
  • AAAA1 gün önce
    HELAL OLSUN CUMHURBAŞKANINA 15 TEMMUZDA ZALİME ALÇAĞAKARŞI NASIL CESARETLE DURULUR BU MİLLETE GÖSTERDİ KUDÜS OLAYINDA DA DÜNYAYA GÖSTERDİ BİR ŞEYİ ÇOK İYİ ÖRENDİK ODA BİR İNSANIN YÜZ YILDA OLUŞAN DÜZENLERİ NASIL BOZDUĞUNU BİR İNSANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK TABİ DOĞRU ZAMAN DOĞRU YER DOĞRU İNSAN VE ALLAH ccTAKDİRİ
  • cezmicezmi1 gün önce
    Dünya 5 büyüktür. 1967 de birleşmiş miletler israil işgal etiği tprakladan geri çekilmesi için karar verdi 50 senedir israil halen çekilmemiş.çekilme için kim.israile baskı yaptı. İsrail dünyayı hıçe sayar. Ha karar versın ha vermesın israil sçısında boştur. İsraile karşı sadece göç kullanmak lazım kşmsede o cesaret yok. Bu güne kadar türkiye gibi sadece demeçler verilir femeçte değeri yok. Nüyün dünyada bir olursa isrsil için boş karardır. İsrsili temamı ortada yok etmefikçe ortafoğu rahat kalamaz. İcraat icraat icraat
  • Yunus 16Yunus 161 gün önce
    ALLAH razı olsun. Şimdilik DUA ediyoruz. İşaret verdiğiniz an Cephedeyiz.
  • AbdoAbdo1 gün önce
    Abd eşittir israel. Çünkü Yahudilerin yönetimi vede baskısı altında kalmış abd. Aynı israel gibi terörist ülke olmuş. Chpkk da Atatürk maskesi takmış , Kıral faruk hükümleri ile ldare olunmakta , demokrasi ve insan hakları yok partide. Aynı terörist abd gibi yönetilmektedir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
  1. Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
  2. Binlerce aileye müjde
  3. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
  4. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  5. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  7. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  8. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  9. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  10. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  11. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  12. Lider, Adana'da yara aldı
  13. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  14. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  15. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  16. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  17. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  18. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  19. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  20. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi