Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 1'den hayli hayli büyüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda BM’deki tarihi oylamayı değerlendirerek, “Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) harekete geçirek Kudüs konusunda tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin vetosu üzerine bu konuda bir karar alamadı. Biz dünya 5'ten büyüktür derken tam da bu durumu kastediyorduk. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz ki dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den hayli hayli büyüktür. 196 kez büyüktür.” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Suriye ve Irak'ta durum giderek kontrol altına alınıyor. ABD ile hassasiyetlerimize saygı gösterilmesi şartıyla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarız.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR, 1'DEN HAYLİ HAYLİ BÜYÜKTÜR"

Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) harekete geçirek Kudüs konusunda tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin vetosu üzerine bu konuda bir karar alamadı. Biz dünya 5'ten büyüktür derken tam da bu durumu kastediyorduk. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz ki dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den hayli hayli büyüktür. 196 kez büyüktür.

TELEFONUN BAŞINA GEÇTİ, TEK TEK TEHDİT ETTİ

Çekimser davranan veya katılmayanların da yeri büyük ihtimalle 128'in yanıdır. Bizim son ana kadar tespitimiz 160 ile 190 arası kabul oyunun çıkacağı istikametiydi. Ama Beyaz Saray telefonun başına geçti, oradan tek tek tehdit etti. İnsanoğlunun hele hele devletlerin demokratik iradeleri ne zamandan beri paralarla satın alınmaya başlandı. Demokrasi iradelerin satın alındığı bir anlayış, bir sistem, bir rejim değildir.



TRUMP YANLIŞ ADIMDAN DÖNMELİ



Böyle yaklaşanlar varsa onlar da dersini almaya mahkumdur. Şahsım ve milletim adına bu ülkelere özellikle şükranlarımı sunuyorum. Böylece Amerika'nın attığı adımın hukuksuzluğu, meşru görülmediği BM tarafından da ortaya konulmuştur. Temenni ederim ki, ABD düşünür, demek ki bu ülkeler hiçbir zaman Kudüs'e gelmeyecek, yanlış adımdan geri dönmekte fayda var kararı, Trump yönetiminin doğru iradesidir. Zulümle abad olunmaz.



SAYIN TRUMP BUNLARA NİÇİN SESSİZ KALIYORSUNUZ?



Aynı şekilde Cuneydi. 14-15 yaşındaki bu çocuğa eli silahlı her türlü teçhizatla beraber. İnsaf edin be. Bu terörün bir örneği değil mi? Sayın Trump niçin bunlara sessiz kalıyorsunuz. Bu bir mazlumdur, bu bir terörist değildir. Bu tavrı ortaya koyan İsrail askeri de burada teröristtir. Annesini kucağında bir yavru. Anne yavrusuna sarılıyor. Geliyor, dipçikle ona saldırıyor. Nerede kadın hakları savunucuları, neredesiniz, neden bağırmıyorsunuz? İşlerine gelmez... Çünkü bunlar nokta nokta tek millettir.



SAHNEDE CHP'Lİ VEKİLİN SES KAYDINI AÇTI

CHP'nin grup başkanvekili bir şeyler söylemiş... Şöyle bir dinleyelim.. (CHP'li Engin Altay'ın, "Bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" sözleri) Adam şirketin söylüyor, secaat arz ederken. Benim milletim bu kadar güzellikler yapılırken onu kötüleyeni alkışlar mı? Bu millet o yüzden sizi iktidar yapmıyor. Akıllanın, akıllanın! İşte Türkiye'deki ana hıyanet, ana muhalefet bu. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu muhalefet sorunu...

CHP HIZLA FAŞİZME KAYIYOR

Ana muhalefetin başındaki zat önümüzdeki seçimde Türkiye'nin iki tercihten birini yapacağını söylüyor. Bunları da demokrasiden yana olanlar ile otoriter rejimden yana olanlar olarak ifade ediyor. Bir insan demokrasiye gerçekten inanıyorsa milletin tercihine saygı duyar. Bu tercih sizin istediğiniz gibi olduğunda adına demokrasi, başka türlü tezahür ettiğinde adına otoriterlik derseniz siz demokratik değil, faşist olursunuz. CHP hızla faşizme kayıyor. Cilası sosyal demokrat olan, ama altını kazıdığınızda en müptezelinden bir faşizm çıkanın diğer söylediklerini ciddiye almak mümkün değil.