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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde dönem yükseliş dönemidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda “Dönem turizmde artık yükseliş dönemidir" dedi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde dönem yükseliş dönemidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de 3. Turizm Şurası’nda konuştu. Erdoğan açıklamasında "Önümüzdeki 10 yıl boyunca dünya üzerinde büyümenin daha da çok olacağı ön görülüyor. Devletimiz sektörün yanındadır. Yaşanan olumsuzlukları telafi etmek için uygulanan düşük fiyat politikasının önemi büyük. Turizmde artık yükseliş dönemidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Turizmin insanlığın tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. Turizmin bir sektör haline gelmesi geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bugün artık doğrudan ve dolaylı etkileri ile dünya ekonomisine büyük katkısı olan bir sektörden bahsediyoruz.

Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan gelişmelerle ülkemizdeki terör eylemleri ve darbe girişimi turizmimizi etkilemiştir. Bu yılın ilk 8 ayında 22 milyonu yakalamamız bizler için umut vesilesidir. Demek ki olumlu istikamette gelişiyoruz.

"DEVLETİMİZ SEKTÖRÜN YANINDADIR"

Sektörün yaşadığı kötü günleri geride bırakmaya başladık. Yaşanan olumsuzlukları telafi etmek için uygulanan düşük fiyat politikasının önemi büyük. Turizmde artık yükseliş dönemidir. Devletimiz sektörün yanındadır. Türkiye'nin potansiyeli öyle büyüktür ki kaybettiğimiz pazarların katbekat büyükleri bir el uzatımı mesafede bizleri beklemektedir.

İnsanlar artık gittikleri her yerde hayatın her alanına ulaşmak istiyoruz. İnsanlar hediyelik eşyalar kadar unutulmaz hatıralar da biriktirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada başka hangi ülkede bizdeki kadar zengin mutfak kültürü, folklor kültürü, bu denli köklü ve farklı medeniyetlerin izleri sürülebilir. Denizi bir başka yaylaları bir başka, hele insanı daha başka güzelliğe sahip kaç ülke var.

GAZİANTEP GASTRONOMİ ALANINDA UNECSO'YA KATILDI 

Milletimiz için tanrı misafiri sofrasında ne varsa bölüşebileceği, çayını, ayranını içirmeden gönderemeyeceği kişi demektir. Kapısına gelene ters bakan bir millet değiliz biz. Türk örfünü adetini sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Turistlere ülkemizin güzellikleri yanında insanımızın manevi derinliğini gösterdiğimizde sadece para değil dost kazanmış oluruz. Eğer gönlünü kazandığımız insanlarla gök kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak ne mutlu bize. Türkiye'nin bir açıkhava müzesi olması ile övünmek hakkımızdır. Ama asıl önemli olan bu zenginliği değerlendirebilmektir. Örneğin Gaziantep gastronomi alanında UNESCO'ya katılmıştır. Şanlıurfa'nın müzik alanında yaptığı başvuru kabul edilmiştir.

Türizm de ülkeler arasındaki ilişkilerde gerektiğinde bir silah olarak kullanılabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı gönüllü turizm elçisi ilan ediyorum. Geçtiğimiz yıl başlattığımız komşunu al tatile gel kampanyası başlatmıştık. Almanya'daki seçim sürecinde tüm algı kampanyasına rağmen Almanya'dan gelen turist sayısı yüksek oldu. Yeni dönemde mevcut pazarları geliştirirsek Çin başta olmak üzere Hindistan Güney Amerika gibi yeni alanlara ağırlık vermeliyiz.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 12:14
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. 3. Turizm Şurası
  3. Beştepe
  • yineyineyineyineyineyine1 sa önce
    Hep konuşuyor ama hiçbir şey düzelmiyor, aksine konuştukça her şey daha kötüye gidiyor. Keşke biraz sussa..

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