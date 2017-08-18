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Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmişti, AK Parti harekete geçti

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi, kadınların yönetici pozisyonlarında daha fazla görev alabilmeleri için harekete geçti.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmişti, AK Parti harekete geçti

Kurulan internet sitesine giren partililer yönetici adaylığı için başvuru yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6. Olağan Büyük Kongre sürecinde kadınların yönetici pozisyonlarında daha fazla görev almalarını istemesi üzerine, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi de yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Kadın kolları, www.akkadinbasvuru.com adlı bir internet sitesi kurdu. Siteye giren kadın partililer, yönetimine aday oldukları il, ilçe veya belde için başvuru yapabilecek.

BU SORULARA CEVAP VERİLECEK

Habertürk'ün haberine göre; Başvurularda fotoğraflı özgeçmişlerine yer verecek olan partili kadınlar, yönetici adaylığı için talepte bulunacak. Başvuru sırasında partili kadınlardan, “Partimize katkı verebileceğiniz güçlü yönler nelerdir?”, “Kadın siyasetçi olarak zorlanabileceğiniz, zayıf olduğunuzu düşündüğünüz yönleriniz nelerdir?”, “ AK Parti İl Kadın Kolları hakkındaki görüşleriniz?”, “AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi hakkındaki görüşleriniz?”, “Sizce son 15 yıldır hükümetlerimizin en başarılı olduğu alanlar nelerdir?”, “Sizce Türkiye’nin 2023 yılına kadar başarması gereken hedefi nelerdir?” sorularına cevap vermeleri istenecek.

YAZILI BAŞVURU DA YAPILABİLECEK

Partili kadınlar, bu internet sitesinin yanı sıra parti teşkilatlarında da yazılı olarak başvuru yapabilecek. Parti yöneticileri, başvuruları ele alırken, 30 kişilik bir yönetim kadrosu oluşturulacaksa bunun 3 katı olan 90 başvuru üzerinden değerlendirme yapacak. Daha sonra yapılacak mülakat ve istişarelerin ardından kadın kolları yönetimleri oluşturulacak.Kadın kolları, aynı zamanda kurduğu bu internet sitesini özgeçmiş havuzu olarak kullanacak. Daha sonraki projelerde bu havuzdan faydalanarak görevlendirmeler yapabilecek.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 11:57
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