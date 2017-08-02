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Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı izlemeye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'ndeki Club Brugge maçını izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı izlemeye geldi

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GELDİ

Medipol Başakşehir için tarihi önem taşıyan bu karşılaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi. Protokol tribününe giriş yapan Erdoğan, kendisine el uzatan taraftarlara karşılık verdi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:57
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  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 33 dk önce
    Bir yudum tebessümüne bin can fedaREİS..
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