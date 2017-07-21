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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözümsüzlüğe seyirci kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın 43.yılı dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi.

21 Temmuz 2017 Cuma 07:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözümsüzlüğe seyirci kalamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mesajında, “Kıbrıs Türk’ünün mevcudiyetine kasteden teşebbüsü akim bırakan Barış Harekatı’nın 43. yıl dönümünde, Zat-ı Devletlerinin ve tüm Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı, şahsım ve milletim adına en kalbi dileklerimle tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti:

UZLAŞMAZLIKLA MUKABELE ETTİLER

“Sergilediğiniz iyi niyetli ve samimi tutumunuza Rum tarafı, uzlaşmaz duruşuyla mukabele etmiştir. Kıbrıs Konferansı, maalesef bu nedenle sonuçsuz kalmış, müzakere sürecinde bir çözüme ulaşılamamıştır. Artık hiç kimse, Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına, hiçbir hukuki temeli bulunmayan kısıtlamalara maruz bırakılmasına seyirci olmasını beklememelidir.”

Erdoğan, Türkiye’nin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Kıbrıs Türk’ünün yanında olmaya devam edeceğini belirtti.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 07:44
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