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Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN'e konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN'e konuştu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 19:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği demeçte, Türkiye'deki referandumu ve ABD Başkanı Trump'ın kendisini aramasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Trump referandum sonucundan dolayı arayıp tebrik etti. ABD Başkan Trump'tan telefon görüşmelerinde olumlu sinyaller aldım.

15 yıldır diktatör ifadesini kullanıyorlar. Diktatörlüklerde başkanlık sistemi olacak diye bir şey yok.

Burada sandık var. Demokrasi gücün halktan alır. Bu da milli iradedir.

Sistem Türkiye'nin demokratik tarihinde bir dönüşümü temsil ediyor.

1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemi yok. Önemli olan maçı kazanmaktır.

 
Etiketlererdoğan cnnerdoğanRecep Tayyip Erdoğancumhurbaşkanı erdoğan
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 19:19
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