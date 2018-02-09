Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Vatandaş için 6 dev adım

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu istihdamda atılacak yeni adımları duyurdu. Toplum yararına çalışanlara kreş desteği, 2.220 TL’yi aşan tutara kadar prim ve vergi teşviki yeni düzenlemeler arasında

09 Şubat 2018 Cuma 08:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Vatandaş için 6 dev adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "artı 2 istihdam" çağrısı yeni adımlarla destekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu yıl istihdama verilecek teşviklerle beraber altı önemli adım daha atacakları mesajını verdi. Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR'un 8 bin kişilik ekibiyle köylere de indiğini belirterek, belediyelerde toplum yararına çalışan personele de çocuk bakım desteği vereceklerini açıkladı. Sarıeroğlu, "Toplum yararına çalışma programları kapsamında kreş açan belediyelerimize destek vereceğiz" dedi.

2.220 LİRALIK PRİM, VERGİ TEŞVİKİ

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, Kredi Garanti Fonu'nun bu yıl reel sektöre sağladığı 140 milyar lira kefalet desteğinin de istihdam oranlarına güçlü şekilde yansıyacağını belirterek "2 bin 220 lirayı aşan tutarlara kadar prim, vergi teşviki vereceğiz. Bu tutarı ücretlerin içinde yer alacak" dedi. Geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarının fonksiyonlarını değiştireceklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, "Eşleşme hizmetlerinde yeni modeller devreye giriyor. Aktif işgücü programlarının yanında pasif iş gücü programları da geçiriliyor. Köylere inen projelerle güçlü hedeflerle devam ediyoruz" diye konuştu. Sarıeroğlu, "Bir yılda 1.5 milyon ek istihdam sağladık. 2003'te 135 bin kişiyi işe yerleştien İŞKUR bugün 1 milyon 27 bin kişiyi işe yerleştirdi" değerlendirmesini yaptı. İŞKUR'un hedeflerini güncelleme aşamasında olduklarını kaydeden Sarıeroğlu, "Personel sayısını, illerdeki etkinliğimizi artıracağız, bilişim altyapımızı güçlendireceğiz. Eşleşme hizmetleriyle ilgili yeni modelleri devreye alacağız" dedi.

KADIN ÇALIŞANA DESTEK
Kadın istihdamının artırılmasına yönelik kreş desteği düzenlemesini anımsatan Bakan Sarıeoğlu, belediyelerin de çocuk bakım hizmetlerinde etkin olması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 08:09
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    280 kişinin konuştuğu bir dil keşfedildi
    1. 280 kişinin konuştuğu bir dil keşfedildi
    2. AK Parti'li isim hayatını kaybetti!
    3. Fitch, 13 Şubat'ta Türkiye'yi konuşacak
    4. Emmanuel Adebayor: Fenerbahçe'ye..
    5. "Türkiye’ye karşı çok yönlü saldılar..
    6. Arabayı uzaya nasıl yolladılar?
    7. Kanal D'den kovulmuştu... Birgün'e..
    8. Yatak odasındaki gizli geçit bakın..
    9. Dünya borsaları sert çakıldı
    10. Perakende satış hacmi yüzde 5.4 artış..
    11. Rusya İdlib'i yok ediyor!
    12. Persie oyuna girer girmez attı!
    13. Sanayi üretimi yüzde 8.7 arttı
    14. İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması
    15. Engelli bireylere 545 lira eğitim..
    16. ABD'de oyuncağı alamayınca makineye..
    17. Bir skandal daha: Türk ordusu kimyasal..
    18. Gurur tablosu
    19. TSK Afrin'de öldürülen terörist..
    20. İlk kez bu görüntüleri yayınladılar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Ankara'da patlama sesi!
    Ankara'da patlama sesi!