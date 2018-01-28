Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlarla yürümez, artık belediyeler yapacak

Çorum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sulama birliklerini kaldırıyoruz. Bunlarla yürümez, Sulama birliklerindeki tespitlerimiz çok acı. Çok büyük bedeller ödettiler. Belediyeler kanalıyla yapacağız" ifadelerini kullandı.

28 Ocak 2018 Pazar 14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlarla yürümez, artık belediyeler yapacak

AK Parti Çorum İl Kongresi'ned konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kente yatırım müjdelerini sıraladı. Sulama Birliklerinin de kaldırılıcağını açıklayan Erdoğan şunları söyledi:

Çorum'u ruhumuzla seviyoruz. Unutmayın, aşk ile çalışan yorulmaz diyerek sizlerin desteğine mazhar olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2002'den beri şehirlerimiz, vatandaşlarımız arasında asla ayrım yapmadık. 15 yılda Çorum'a 12 milyar liralık yatırım yaptık. Çorum'u Hitit Üniversitesi ile buluşturduk. Bugün öğrenci sayısı 16 bin. Bizden önce Çorumlu kardeşlerim en basit ameliyatlar için Ankara'ya veya İstanbul'a gidiyordu. Biz inşa ettiğimiz 7 hastane ve 4 sağlık ocağı ile bu sıkıntıyı da önemli şekilde çözdük. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgenin en modern sağlık kuruluşlarından biri oldu. Hem şehit Erol kardeşime vefa borcumuzu bir nebze ödemiş olduk hem de Çorum'a şehir hastanesi konumunda bir sağlık tesisi kazandırdık. 

2002 yılına kadar Çorum'da sadece 59 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 260 kilometre bölünmüş yol ilave ederek 319 kilometreye çıkardık. 

Havalimanın olan mesafeyi hem süre hem yol olarak daha da kısaltmış olacağız. Kırkdilim Geçidi'ndeki sıkıntıyı da 2020'ye kadar tamamen çözüme kavuşturuyoruz. 3 Ocak'ta toplam bedeli 480 milyon lira olan yeni yol ve tünel projesinin ihalesini yaptık. Böyleyece Kırkdilim keyifle seyahat edilen bir güzergah haline gelecek. 

Geliyorum hızlı trene. Bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. 286 kilometrelik, Samsun-Çorum-Ankara Hızlı Tren Hattı'nın proje ihalesini gerçekleştirdik. Hızlı tren hattı ile Çorum bir taraftan Karadeniz'e, bir taraftan Doğu Anadolu'ya bir taraftan da Akdeniz ve Ege bölgesine bağlanmış olacak. 15 adet sulama projeleri ile 146 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Sulama birliklerini de kaldırıyoruz. Bunlarla yürünmez. Büyük ihtimalle çalışmalar yapılıyor. Bu işi belediyeler vasıtası ile çözmenin gayreti içine gideceğiz. Çok ciddi bedeller ödettiler. 

İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize de doğalgaz sağladık. Dodurga, Mecitözü ilçelerine de 2019 içinde doğalgazı getiriyoruz.Çorum turizmde büyük hamle yapabilecek potansiyele sahip. 5 bin yıllık tarihi ile Hattuşaş ve Alacahöyük ile, Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile Çorum'da kültür turizmini canlandırmamız gerekiyor. Bu noktada bazı projeler olduğunu biliyorum. 

2023'te Çorum'u her açıdan layık olduğu yere el birliği ile taşıyacağız. Biz terörü bitirdikçe, terör örgütü tarihin en büyük zayiatını verdikçe birileri rahatsız oluyor. Hem ülke içinde hem de yurt dışında kimi çevreleri çok rahatsız ediyor. İkbalini Türkiye'nin tökezlemesine bağlayanların operasyonlarımızdan hayal kırıklığına uğraması doğaldır.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 14:21
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. sulama birliği
  3. Çorum
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya devi IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti
    1. Dünya devi IKEA'nın kurucusu hayatını..
    2. Rıdvan Dilmen: 6-2, 5-2 bitmeliydi
    3. TSK'dan flaş Kardak açıklaması
    4. Erdoğan'ın bahsettiği dağ ele geçirildi!
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlarla..
    6. Trump: Feminist olduğumu söyleyemem
    7. Amedspor sahaya çıkmama kararı aldı!
    8. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının..
    9. Messi Beşiktaş'a şans tanımadı
    10. PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    11. O ülkede polis merkezine bombalı..
    12. Kılıçdaroğlu yine saçmaladı!
    13. Galatasaray'ın 10 numarası Alman..
    14. Papa'yı şaşırtan hediye! Osmanlı...
    15. İran'da sıcak çatışma! 3 İran askeri..
    16. FETÖ'nün alçak çağrısı Bylock'ta
    17. O ülkede çok sayıda ölü var!..
    18. Milyarder prens serbest kalmak için ne..
    19. Dünyaca ünlü yıldız bedava..
    20. Bakan Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    MİT sahaya indi! Av başladı
    MİT sahaya indi! Av başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin