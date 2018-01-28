Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlarla yürümez, artık belediyeler yapacak

AK Parti Çorum İl Kongresi'ned konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kente yatırım müjdelerini sıraladı. Sulama Birliklerinin de kaldırılıcağını açıklayan Erdoğan şunları söyledi:

Çorum'u ruhumuzla seviyoruz. Unutmayın, aşk ile çalışan yorulmaz diyerek sizlerin desteğine mazhar olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2002'den beri şehirlerimiz, vatandaşlarımız arasında asla ayrım yapmadık. 15 yılda Çorum'a 12 milyar liralık yatırım yaptık. Çorum'u Hitit Üniversitesi ile buluşturduk. Bugün öğrenci sayısı 16 bin. Bizden önce Çorumlu kardeşlerim en basit ameliyatlar için Ankara'ya veya İstanbul'a gidiyordu. Biz inşa ettiğimiz 7 hastane ve 4 sağlık ocağı ile bu sıkıntıyı da önemli şekilde çözdük. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgenin en modern sağlık kuruluşlarından biri oldu. Hem şehit Erol kardeşime vefa borcumuzu bir nebze ödemiş olduk hem de Çorum'a şehir hastanesi konumunda bir sağlık tesisi kazandırdık.

2002 yılına kadar Çorum'da sadece 59 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 260 kilometre bölünmüş yol ilave ederek 319 kilometreye çıkardık.

Havalimanın olan mesafeyi hem süre hem yol olarak daha da kısaltmış olacağız. Kırkdilim Geçidi'ndeki sıkıntıyı da 2020'ye kadar tamamen çözüme kavuşturuyoruz. 3 Ocak'ta toplam bedeli 480 milyon lira olan yeni yol ve tünel projesinin ihalesini yaptık. Böyleyece Kırkdilim keyifle seyahat edilen bir güzergah haline gelecek.

Geliyorum hızlı trene. Bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. 286 kilometrelik, Samsun-Çorum-Ankara Hızlı Tren Hattı'nın proje ihalesini gerçekleştirdik. Hızlı tren hattı ile Çorum bir taraftan Karadeniz'e, bir taraftan Doğu Anadolu'ya bir taraftan da Akdeniz ve Ege bölgesine bağlanmış olacak. 15 adet sulama projeleri ile 146 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Sulama birliklerini de kaldırıyoruz. Bunlarla yürünmez. Büyük ihtimalle çalışmalar yapılıyor. Bu işi belediyeler vasıtası ile çözmenin gayreti içine gideceğiz. Çok ciddi bedeller ödettiler.

İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize de doğalgaz sağladık. Dodurga, Mecitözü ilçelerine de 2019 içinde doğalgazı getiriyoruz.Çorum turizmde büyük hamle yapabilecek potansiyele sahip. 5 bin yıllık tarihi ile Hattuşaş ve Alacahöyük ile, Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile Çorum'da kültür turizmini canlandırmamız gerekiyor. Bu noktada bazı projeler olduğunu biliyorum.

2023'te Çorum'u her açıdan layık olduğu yere el birliği ile taşıyacağız. Biz terörü bitirdikçe, terör örgütü tarihin en büyük zayiatını verdikçe birileri rahatsız oluyor. Hem ülke içinde hem de yurt dışında kimi çevreleri çok rahatsız ediyor. İkbalini Türkiye'nin tökezlemesine bağlayanların operasyonlarımızdan hayal kırıklığına uğraması doğaldır.