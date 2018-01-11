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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işi bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele konusunda net mesaj vererek, "Ya bu ülkeyi tamamen terk edip gidecekler, ya da bu işi bitireceğiz" dedi.

11 Ocak 2018 Perşembe 14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işi bitireceğiz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 43. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele vardı. Terör örgütlerine resti çeken Erdoğan, "Millletimizi ve bizi sandıktan yenemeyeceklerini görenler bu kez terörü sahaya indirdi. Terör cephesini tahkim ettiler. Şu anda bizim askerimiz, polisimiz, jandarmamız bütün bölgelerde var mı? Var. Nerede tehdit varsa, inlerine kadar gireriz ve giriyoruz. Yaptıkları şeyler geçti artık. Haftada 50-100 gidiyorlar. Artık bunlar gidici. Ya bu ülkeyi tamamen terk edip gidecekler, ya da bu işi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

BUNLAR PKK'NIN YAN KURULUŞLARI

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Bunların arkasında Pensilvanya var, onun arkasında Amerika var. Bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın. Müslüman, bir yılan deliğinden bir kere sokulur. Bir taraftan stratejik ortağız diyeceksin, Suriye'nin kuzeyinde 4 bini aşkın silahla görevlendirme yapacaksın. Bunlar PKK'nın yan kuruluşları, terör örgütü. Yeni istiklal harbimizi savunmadan taarruza dönüştürdük. Güvenlik güçlerimiz teröristleri açtıkları çukurlara gömdü. Eylemlerin önü büyük ölçüde kilitlendi

TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ, BUNLAR HER ŞEYİ YAPAR

Benim kurmay subayım da ayrı bir cambaz. Psikiyatrik bir vaka olduğuna dair raporlar oluşturmuş. Bunlar her şeyi yapar. Biz kuyumcu hassasiyeti ile bunları da birer birer ayrıştırarak suçluları hak ettikleri cezalara çarptırmak suretiyle mücadeleyi başarı ile sonuçlandıracağız. Birilerinin terör koridoru oluşturma çabalarına sabrımız azalıyor. Suriye'de ve Irak'ta yaşanan hadiselerin, kurulan düzenin amacı her geçen gün daha net anlaşılıyor. Yalan söylenmesine daha fazla tahammül etmek zorunda değiliz. Fırat Kalkanı Harekatı ile attığımız adımını genişletecek güce sahibiz.

KİMSE ORADA YENİ BİR DEVLET KURMA GAYRETİNE GİRMESİN

Her kim ki 'Suriye'den, Irak'tan, Balkanlar'dan, Orta Asya'dan bize ne' diyorsa sadece tarihimizden değil istiklal ve istikbal kavramlarından da habersizdir. Burası bizim gönül dünyamız içindedir. Şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya oralar Misak-ı Milli içinde. Orada devlet kurmak isteyenler avucunu yalar. Kimse orada yeni bir devlet kurma gayreti içine girmesin."

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 14:34
  1. Suriye
  2. Irak
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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