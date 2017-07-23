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Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sonrası Kuveyt'e gitti. Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah tarafından karşılandı

23 Temmuz 2017 Pazar 22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile  saat 19.30'da Kuveyt'e geldi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik  Terminali'ne gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah  tarafından karşılandı.

Karşılamada Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Başbakan 1.  Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Hamad el Sabah, Kuveytli  yetkililer ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı  Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat  Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı  Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Kuveyt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyareti kapsamında geldiği Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile baş başa görüştü.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 22:12
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