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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi hazmedemiyorlar .

Düzce'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasımlar bizi hazmedemiyor, onun için tek silahları var iftira. İftira ile bir yere gidilmez' dedi.

31 Aralık 2017 Pazar 14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi hazmedemiyorlar .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Düzce İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Ne dedik, durmak yok yola devam. Düzce bu yolculukta her zaman yanımızda oldu, bizi hiç yalnız bırakmadı. Bizler de aynı şekilde Düzce'nin yanında olduk, hiçbir zaman Düzce'yi yalnız bırakmadık. Yatırımların toplam tutarı 9 katrilyon. Bununla iş bitmedi, bu yatırımlar devam edecek. Bizler bir deprem bölgesi olan Düzcemizi aynı şekilde yalnız koymadık.

HASIMLAR BİZİ HAZMEDEMİYOR

Hasımlar bizi hazmedemiyor, onun için tek silahları var iftira. İftira ile bir yere gidilmez, dürüstlükle bir yere gidilir. Bizi bölmek parçalamak isteyenler şunu bilecekler; Bizim Rabiamız var. Neydik ne olduk? Bunu da bilelim. Tarihimizi de bilelim. Payitaht'ı izliyorsunuz değil mi?

SIFIRLAYACAĞIZ BUNLARI

Bir haftada 75 tanesi gitmiş, öbür hafta 100 tanesi gitmiş. İnlerine kadar, sıfırlayacağız bunları. Huzurumuza musallat olanlar bedelini ağır ödeyecek. Türkiye'den başka devletimiz yok. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 14:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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