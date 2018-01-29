Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu’nun görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye’deki gelişmeleri, Afrin Harekâtını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri öğrenildi.

TEK YÜREK YOLA DEVAM

Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüşmeyi değerlendiren kaynaklar, bu görüşme ile çeşitli spekülasyonların önüne geçileceğini, AK Parti’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yürek halinde yoluna devam edeceğini ifade ettiler.