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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu Beştepe’de kabul etti. Görüşmenin geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştiği ve üç saat sürdüğü öğrenildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu’nun görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye’deki gelişmeleri, Afrin Harekâtını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri öğrenildi.

TEK YÜREK YOLA DEVAM

Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüşmeyi değerlendiren kaynaklar, bu görüşme ile çeşitli spekülasyonların önüne geçileceğini, AK Parti’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yürek halinde yoluna devam edeceğini ifade ettiler.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 15:17
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