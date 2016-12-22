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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!

Vodafone Arena'da ​geliri şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak maç öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan​, "Güneydoğu'da şöyle olacakmış, şurada şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz" dedi.

Eklenme: 22 Aralık 2016, 21:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone Arena'da geliri şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak 'Şehitlere Saygı' maçı öncesi açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde, önlerine çıkan herkesi katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor.
Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir.
Her yıldız bir şehittir, bayrakları bayrak yapan üstündeki vatandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometrekarede tek vatan. Öyle Güneydoğu'da şöyle olacakmış, şurada şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz.

Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Tek devlet. Böylece birbirimize sarılacağız. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız.

 
EtiketlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanVodafone ArenaŞehitlere Saygı
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