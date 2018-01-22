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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Almanya'da tedavi gören Baykal için kızı Aslı Baykal'la bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Antalya Milletvekili Baykal'a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Münih'teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:14
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Almanya
  3. Aslı Baykal
  4. Deniz Baykal
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