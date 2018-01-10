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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi 45 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi 45 dakika sürdü

Başına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının MHP Genel Başkanı Bahçeli ile planlanan bir görüşme olup olmadığına ilişkin sorusuna "Kendilerine bir davet yaptık. Yanıt bekliyoruz." cevabını vermişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli de önceki gün düzenlediği basın toplantısında, MHP olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını ancak bir talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 18:01
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. MHP Genel Başkanı Bahçeli
  3. Devlet Bahçeli
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