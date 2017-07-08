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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Arjantin Devlet Başkanı Macri ile bir araya geldi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile görüştü.

Erdoğan'ın, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi" çerçevesinde ikili görüşmeleri devam ediyor.

Zirvenin ikinci gününde, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir saat süren bir görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra basına kapalı gerçekleşen "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık" temalı üçüncü çalışma oturumuna katıldı.

Erdoğan ardından Arjantin Devlet Başkanı Macri ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:41
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