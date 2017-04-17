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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi referandumun ardından Esenboğa Havalimanı'nda halk tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan, Özal Bulvarı boyunca vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da coşkuyla karşılandı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 18:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı otobüsünden, Özal Bulvarı boyunca Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda binlerce vatandaş tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle şehir merkezine hareket eden Erdoğan'a vatandaşlar, Özal Bulvarı boyunca Türk bayrakları ve Erdoğan fotoğraflarıyla sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile otobüsten vatandaşları selamladı.

Vatandaşlar, ayrıca bayraklarla süsledikleri araçlarıyla Cumhurbaşkanlığı konvoyuna klakson çalarak eşlik etti.
Güzergahta, geniş güvenlik önlemleri alındığı, polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü.

 
EtiketlerCumhurbaşkanıAnkara
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