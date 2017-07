Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ancak Katar isterse kapatırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız kanalı France 24’e verdiği röportajda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katar’a verilen 13 maddelik talep listesinin bir devleti, devlet olmaktan çıkarmaya yönelik olduğunu dile getiren Erdoğan “Katar bir devlettir. Asla kabul edilmez” dedi. Listedeki maddelerin bir tanesinin Türkiye’nin kurduğu üssün kapatılması olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Türkiye olarak bir defa biz Katar’la olan anlaşmamıza sadığız. Eğer Katar’ın bizden bir ricası, talebi olursa biz tabi ki istenmediğimiz yerde olmayız” açıklamasını yaptı. Mülakattan satırbaşları şöyle:

KABUL EDEMEYİZ

Körfez bölgesinin ikinci bir kriz bölgesi olmasını istemiyoruz. Bu 13 maddelik yaptırım bir devleti, devlet olmaktan çıkarma yaptırımıdır. Katar bir devlettir. Asla kabul edilmez. Öyle maddeler var ki bu maddeler ‘Ben seni devlet olarak tanımıyorum. Devlet olarak işlevlerinden vazgeçeceksin’ demektir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Türkiye, Katar’la savunma anlaşması yapmıştır 2014’te. Bu savunma anlaşmasında üs kurma olayı var. ‘Türkiye’nin oradaki üssünü kaldıracaksın’ diyor. Böyle bir şeyi Katar istemedikten sonra biz asla yapmayız. Türkiye olarak biz Katar’la anlaşmamıza sadığız. Eğer Katar’ın bizden bir ricası, tabi ki istenmediğimiz yerde olmayız.

KAMU DÜZENİNİ BOZUYORLAR

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü bir adalet yürüyüşü değil. Gaflet yürüyüşüdür. Darbe girişiminde bulundukları gece 15 Temmuz’da şu anda sözde adalet yürüyüşü yaptığı zat, o gece millet yürürken havalimanından kaçmıştır. Şu ana kadar bizim güvencemiz altında yürüdüler. En ufak bir şeyin olmasına şu ana kadar fırsat vermedik. Şu anda bir defa kamu düzenini bozuyorlar. Vatandaş çok şikayetçi. Ama buna rağmen İçişleri Bakanlığımız gerekli olan desteği veriyor. Şu anda tedbirleri en son Maltepe’de bir mitingle noktalayacaklarını söylüyor. Orada noktalayacak olurlarda herhangi bir şey söz konusu değildir. Biz de devlet olarak bu konuda verilen sözü yerine getirir. En ufak bir hukuksuzluk olması hakkında gerekeni yaparız.

ABD’nin işbirliği yaptığı terör örgütleri her an bizim için bir tehdittir. Bu PYD’dir, YPG’dir. Fakat ABD’li dostlarımıza bunu anlatamadık. Her şeyi temin ettiklerini biliyoruz. Şu anda ABD’nin kuzey Suriye’de 7 adet hava üssü var. 17 tane üs var.

ALDATAMAZSINIZ

Ağır silahlar buralarda bulunduruluyor. Kime veriyorlar bunu? PYD’ye. Peki bize ne söylüyorlar? Biz bu silahları daha sonra geri alacağız diyorlar. Kimse kimseyi aldatmasın. Buna inanmak mümkün değil ki. Geçtiğimiz hafta Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Daha sonra Milli Savunma Bakanı’nı bana gönderdi. İkili dar kapsamlı çalışmayı yaptık. Haritalar üzerinde çalışmalarımızla yaptık. G20’de de Putin ile orada çalışmamızı, görüşmemizi yaparak ne gibi adımlar atmamız gerektiğini çalışmalarımız neticesinde bir yere bağlayacağız. Bize herhangi bir tehdit olması halinde ÖSO ile her türlü operasyona hazırız.

Erbil’de yapılacak olan referandumu doğru bulmuyorum. Böyle bir adım attığınız zaman ‘Parçalamaya başladım’ demektir. Bunu diğerleri takip edecektir. Buna sıcak bakmıyoruz.