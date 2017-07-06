Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 20.55'te Almanya'nın Hamburg şehrine geldi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hamburg Havalimanın'da yetkililer karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EŞLİK EDENLER

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Almanya'ya geldi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma ve cumartesi günleri düzenlenecek 12'inci G20 Liderler Zirvesi süresince, bazı liderler ve uluslararası kuruluşların yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu kapsamda Erdoğan, bu akşam TSİ'ye göre 21.30 ile 22.15 saatleri arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Kempinski Atlantik Otel'de basına kapalı bir görüşme yapacak.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 21:21
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Almanya'ya geldi
  3. g20
  4. hamburg
  5. en son haber
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümraniye Belediyesi Kalıcı Eserlerine Yenilerini Ekliyor
    1. Ümraniye Belediyesi Kalıcı Eserlerine..
    2. Altının kilogram fiyatı 142 bin 600..
    3. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da
    5. Fransa, OHAL'i altıncı kez uzattı
    6. Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
    7. Belçika'da terör korkusu: Saldırı..
    8. 'CHP örgütünü sınava sokup hakim..
    9. Bu yiyecekleri asla yeniden ısıtarak..
    10. PKK'ya yapmadıklarını bu insanlara..
    11. İç tüzük yarın Meclis'e sunuluyor
    12. Fenerbahçe'den dört dörtlük şov!
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı..
    14. Almanya'dan bir skandal daha!
    15. İstanbul'da esnafa saldırmışlardı!..
    16. Başakşehir dünya yıldızını böyle..
    17. ABD'den YPG'ye 140 tır silah ve zırhlı..
    18. Bu da yerli tavuğumuz: Anadolu-T
    19. Yere atılan şarj cihazından çıkan..
    20. Ogün Samast konuşmak için bayrak..
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!