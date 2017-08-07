Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’ye ikinci talimatı verdi…

İşte Abdülkadir Selvi’nin yazısının ilgili bölümü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’yle mücadele konusunda AK Parti’ye yeni bir talimatı daha oldu. Erdoğan, FETÖ’nün dış ilişkilerinin araştırılması ve dış bağlantılarının ortaya çıkarılmasını içeren bir raporun hazırlanmasını istedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam’ın temel esasları ışığında FETÖ’yle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Geç kalmış ama önemli bir çalışmaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni talimatının iki ayağı var:

1- Fetullah Gülen’in dış ilişkilerinin araştırılması.

2- TSK, MİT, Jandarma ve Emniyet’ten sorumlu mahrem imamların dış bağlantılarının ortaya çıkarılması. Burada kimin hangi ülkeye gidip, hangi kuruluşlarla işbirliği yapmış olmasından ziyade, bu ülke, kuruluş ve istihbarat servisleriyle olan ideolojik işbirliği ortaya konulacak. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik en büyük ihanet projelerinden biri olan Gülen, zaten yerli ve milli bir oluşum değil. Ama dış bağlantıları ile bunun millete anlatılması gerekiyor.

Fetullah Gülen, Ecevit’in uyarısı üzerine 22 Mart 1991 tarihinde bir daha dönmemek üzere ABD’ye gitmişti. Gülen’in daha önce Özal’ın prostat ameliyatı sırasında onu Houstan’da ziyaret ettiği başka bir ABD seyahati daha olduğu biliniyordu. Gülen’in Pensilvanya’ya yerleşmeden önce ABD’ye 4 kez gittiği ve orada özellikle Katolik ve Protestan dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği ortaya çıktı. 1997 yılında New York Başpiskoposu Kardinal John O’Connor, Musevi lideri Leon Levy ile bir araya geliyor. Dünya çapındaki en büyük çıkışını ise 1998 yılında Vatikan’da Papa 2. Jean Paul ile görüşmesiyle yapmıştı.

Hakeza ‘Mahrem İmam’ların önemli bir kısmı doğrudan ABD’ye uçmak yerine Almanya güzergâhını tercih etmiş, yurtdışı Musevi topluluklarının çalışmalarına özel bir ilgi gösterilmiş.

ABD’de bulunduğum bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya gezisinde İsrail’e yönelik sert eleştiriler yöneltmişti. Erdoğan’ın konuşmasından Musevi kuruluşlardan ziyade FETÖ’cülerin rahatsız olması dikkatimi çekmişti. 2013 yılıydı ve AK Parti ile ilişkileri iyiydi. Israrla bu tepkilerinin nedenini sorduğumda, “Biz Yahudi diyasporasıyla iyi geçinmezsek dünyadaki faaliyetlerimize izin vermezler” demişlerdi. Erdoğan, bu yapının dış bağlantılarının ortaya çıkarılmasını bunun için istiyor. Türk milleti bunların bir de bu yüzünü iyi tanısın arzu ediyor.