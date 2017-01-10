Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-25 Ocak'ta Afrika'ya ziyaret düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'yı ziyaret edecek
Eklenme: 10 Ocak 2017, 11:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’a ziyaret gerçekleştirecek. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyareti takvimi belli oldu. Erdoğan, 22-23 Ocak tarihlerinde Tanzanya, 23-24 Ocak tarihlerinde Mozambik ve 24-25 Ocak tarihlerinde ise Madagaskar’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. 

 
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